Honesta objetividad

—¿Cómo te resulta esto de sacarte el sombrero de periodista y ponerte el otro?

—En mi caso pasa que por el tipo de periodista narrativo que soy, de crónicas y perfiles, no es tanto que un día hago una cosa y otro día hago algo totalmente diferente. Me acerco a la ficción o a la no ficción con el mismo espíritu.

—Pero son universos diferentes.

—Los procesos quizá son un poco más acelerados en el periodismo, pero no es un cambio radical. Recientemente, en una feria del libro una de las organizadoras pidió que los escritores se hicieran a un lado y los periodistas al otro. Me pareció curioso que los separara así.

—El periodismo es diferente porque entra a jugar la verdad.

—Bueno, es la regla que se debe respetar: en el periodismo se está hablando de algo que ocurrió. Desde lueg...