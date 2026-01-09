Honestidad brutal - Semanario Brecha
Acento: Imperialismo en crudo Suscriptores
El secretario de Guerra y sus cruzadas

Honestidad brutal

Daniel Gatti
9 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en la base del cuerpo de marines de Quantico, Virginia, el 30 de setiembre de 2025. AFP, Pool, Andrew Harnik.

La injerencia más o menos abierta de Estados Unidos en los asuntos internos de los países latinoamericanos no es ni mucho menos una novedad. Su línea argumentativa actual sí lo es: pocos (por no decir ninguno) de los responsables estadounidenses se han escondido en los eufemismos en los que sí siguen abundando sus acólitos de por aquí o de por allá (varios presidentes europeos, por ejemplo) para justificar la intervención en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro. No han hablado (o casi nada) esos altos responsables de libertad, de democracia, de justicia, de institucionalidad, argumentos a los que hasta hace muy muy poquito recurrían para explicar invasiones, golpes de Estado o intervenciones. Han ido a los bifes: esto fue por el petróleo, por los recursos naturales, dijeron. Que nunc...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Acento: Imperialismo en crudo Edición 2094 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Acento: Imperialismo en crudo Suscriptores
Tras la intervención en Venezuela

El nuevo cuño imperial

Javier Gómez Sánchez
Acento: Imperialismo en crudo Suscriptores
Trump debilitado

La presidencia pinball

Jorge A. Bañales
opinion
Acento: Imperialismo en crudo
La libertad del mundo antiguo y la dialéctica del amo y el escalvo

Venezuela delenda est

Constanza Moreira
Edición 2094
Congo, Estados Unidos, España

Punto y seguido

Daniel Gatti
Acento: Imperialismo en crudo
La «doctrina Donroe» y la revaloración del imperialismo

El viejo imperio navegando en nuevas realidades

Aldo Marchesi