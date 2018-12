Un imputado por violencia privada tras su participación en la marcha contra el G 20 cumplirá la pena luego de pasar dos semanas de vacaciones en Valizas. Ahora lo único que falta es que un dirigente procesado por malversación de fondos públicos y abuso de funciones negocie su sanción con una fuerza política. ¿Quién te dice que lo arreglen con 52 semanas de vacaciones?

Me hace acordar al chantaje de los hijos, que te dicen: “Está bien, me pongo el piyama y me lavo los dientes, pero antes juego al Fortnite”. Te dan ganas de responder: “¡Somos tus padres, mocoso, no somos el plenario!”.

Al menos el fiscal que dejó vacacionar al manifestante reconoció su error y admitió que se equivocó en la evaluación del acuerdo. Parece que no registró que se trataba de Valizas, si fuera La Pedrera no ...