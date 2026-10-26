 La epopeya - Semanario Brecha
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Una impresionante movilización popular contra la ultraderecha elige a Lula presidente de Brasil por cuarta vez

La epopeya

Brecha
25 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 1 min

Lula, el 16 agosto, 2026, en el lanzamiento de su campaña para la reelección. Xinhua/Paulo Lopes

Puso toda la carne en el asador, de eso no hay duda alguna. Para revertir el sorpresivo resultado adverso de la primera vuelta, en estas dos últimas semanas el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sacó a relucir todas sus habilidades de viejo lobo de la política, apoyado por una colosal movilización popular logró retomar las calles y marcar una fortísima presencia en las redes sociales. 

Lula tomó medidas destinadas a favorecer a los sectores populares con los dos ojos fijados en la segunda vuelta: perdonó deudas a los microempresarios, instituyó el transporte público gratuito los fines de semana, aumentó las ayudas a los más pobres, dispuso nuevos subsidios a los combustibles, fomentó la renegociación de las deudas de las familias y logró que el Congreso apruebe la reducción de la jornada laboral. La movilización popular  –en buena medida espontánea, que desbordó las directivas del Partido de los Trabajadores– alcanzó niveles altísimos: el acto de cierre de campaña del lulismo en San Pablo, ayer sábado, fue de los más concurridos en décadas y se destacó por la participación juvenil. 

La candidatura del ex líder metalúrgico echó por tierra por segunda vez los intentos de la ultraderecha bolsonarista, una de las más radicales del mundo, de volver al Palacio del Planalto, y legó a la sociedad brasileña un capital político único en materia de combate al extremismo reaccionario. La victoria, además, revigoriza las posiciones de la izquierda en el continente. La impresionante remontada, que incluyó una campaña conturbada con sonadas denuncias de corrupción e intensas disputas al interior de las altas cortes, anuncia un escenario de controversias poselectorales en el que el bolsonarismo, al mejor estilo trumpista, amenaza una vez más con desconocer el resultado. 

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