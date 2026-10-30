 «Una movilización política muy inusual» - Semanario Brecha
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Con el politólogo y doctor en sociología Celso Rocha de Barros

«Una movilización política muy inusual»

Sofía Kortysz Vaz desde San Pablo 
30 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Para este investigador, autor en 2022 de una vasta historia del Partido de los Trabajadores (PT, uma história), la victoria de Lula obedece a una combinación de movimientos de masas con trabajo en las redes.

Difusión, Chico Cerchiaro.

—¿Cuáles fueron los factores determinantes que llevaron a Lula a conseguir por primera vez, entre otras cosas, ganar en segunda vuelta habiendo quedado segundo en la primera con un aumento de 10 millones de votos entre una y otra instancia? —La primera vuelta estuvo totalmente dominada por las noticias sobre corrupción en el Supremo Tribunal Federal [STF]. No hubo campaña electoral propiamente dicha. Flávio Bolsonaro superó a Lula tras un mes de setiembre marcado por completo por noticias contra el Supremo, institución asociada a Lula por haber impedido el golpe de Jair Bolsonaro en 2022. En la segunda vuelta, los electores se dieron cuenta de que, si votaban por Flávio, no solo estarían protestando contra Lula o el Supremo, sino que serían gobernados por un golpista. El propio Flávio cont...

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Publicado en: Edición 2136 Mundo
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