 Escudo de las américas - Semanario Brecha
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Una colosal movilización popular reelige a Lula presidente de Brasil y contiene el avance de la extrema derecha en el continente

Escudo de las américas

Marcelo Aguilar desde San Pablo 
30 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

En una remontada histórica y llevado de la mano por una movilización popular sin precedentes, Lula le puso un freno a la ultraderecha y seguirá gobernando Brasil en los próximos cuatro años. Flávio Bolsonaro se fugó del país, pero el bolsonarismo conserva una fuerza política y social que le dificultará enormemente su próxima gestión.

Luiz Inácio Lula da Silva en San Luis, Marañón. Ricardo Stuckert.

Luiz Inácio Lula da Silva lo hizo de nuevo. El primer obrero presidente de la historia de Brasil volvió a resurgir de las cenizas y logró otra epopeya que parecía imposible: en tres semanas dio vuelta el resultado y derrotó a la ultraderecha en el balotaje. Había quedado atrás de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, con una diferencia en contra de 2 millones de votos, y terminó ganando por 4 millones: 51,79 por ciento contra 48,21 por ciento. Lo hizo acompañado de una movilización popular sin precedentes. Los jóvenes fueron la vanguardia, los ancianos salieron masivamente a votar en las condiciones más adversas y las redes sociales tuvieron un papel clave. Mientras los ojos del mundo estaban puestos en la gesta brasileña, y a menos de 48 horas de su derrota, Flávio Bolsonaro siguió el ej...

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Publicado en: Edición 2136 Mundo
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