La locura como remedio

Con la pelota como excusa, Juan Villoro combina la nota periodística, la literatura testimonial y el anecdotario en un libro hecho a medida para los amantes del fútbol. En Los héroes numerados la crónica deportiva se transforma en un relato épico en el que los dorsales son capaces de revelar a verdaderos héroes mitológicos. Es en esa clase de metamorfosis que el juego recupera la dimensión de la tragedia clásica y la cancha se convierte en el escenario de un público que busca, inevitablemente, la catarsis, puesto que cada partido comporta su propio drama. Cabe la honestidad intelectual de confesar al lector que mi propio fanatismo impide –como si eso fuera posible– una lectura objetiva de este libro. Este «misterio que llena los estadios» no puede pensarse fuera de los márgenes del mito, n...
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