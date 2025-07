La patria que duele

—En la difusión de Fiesta patria se menciona que hace diez años que no dirigís una obra. ¿Cuál fue la última experiencia teatral previa a este estreno?

—La última obra que dirigí fue Mucho de Ofelia. En aquella época formó parte de un proyecto de monólogos junto con Algo de Ricardo [versión de Ricardo III de Gabriel Calderón] y La ira de Narciso de Sergio Blanco. Las obras se presentaron en el SODRE y Mucho de Ofeliafue protagonizada por Gabriela Pérez. Después de eso, me nombraron directora de Cultura y decidí dejar de hacer teatro porque no era compatible con el cargo. Más adelante, me enfermé de cáncer y tuve que retirarme por un tiempo.

—Sin embargo, volviste a trabajar en escena durante esos años.

—Sí, en 2020, cuando aún estaba enferma, dirigí la ópera María de Buenos Aires. Fueron s...