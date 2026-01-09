La presidencia pinball

A partir del 1 de enero, y como resultado de la desidia del Congreso, donde el partido trumpista tiene mayoría, y del propio presidente, que sigue sin presentar un plan de salud, más de 20 millones de estadounidenses con afiliación subsidiada en el programa de asistencia sanitaria conocido como Obamacare encaran un aumento promedio del 114 por ciento en sus cuotas de este año. Dos días después, por orden de Trump, fuerzas militares de Estados Unidos atacaron Venezuela y secuestraron al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El costo de la atención médica pasó a tercer o cuarto plano. Una encuesta de YouGov para The Economist, realizada entre el 2 y el 5 de enero, mostró que el índice de aprobación ciudadana para la gestión de Trump era del 39 por ciento y el de desaprobación ...