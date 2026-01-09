La presidencia pinball - Semanario Brecha
Acento: Imperialismo en crudo Suscriptores
Trump debilitado

La presidencia pinball

Jorge A. Bañales desde Washington 
9 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

El presidente Donald Trump busca contrapesar, con guantazos en la lona internacional, el deterioro de su posición política dentro de Estados Unidos. En marcha la «doctrina Donroe».

Un vehículo publicitario con mensajes de denuncia contra el gobierno, en las inmediaciones del Capitolio, en Washington D.  C., el 8 de enero. AFP, Getty Images, Paul Morigi.

A partir del 1 de enero, y como resultado de la desidia del Congreso, donde el partido trumpista tiene mayoría, y del propio presidente, que sigue sin presentar un plan de salud, más de 20 millones de estadounidenses con afiliación subsidiada en el programa de asistencia sanitaria conocido como Obamacare encaran un aumento promedio del 114 por ciento en sus cuotas de este año. Dos días después, por orden de Trump, fuerzas militares de Estados Unidos atacaron Venezuela y secuestraron al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El costo de la atención médica pasó a tercer o cuarto plano. Una encuesta de YouGov para The Economist, realizada entre el 2 y el 5 de enero, mostró que el índice de aprobación ciudadana para la gestión de Trump era del 39 por ciento y el de desaprobación ...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Acento: Imperialismo en crudo Edición 2094 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Acento: Imperialismo en crudo Suscriptores
Tras la intervención en Venezuela

El nuevo cuño imperial

Javier Gómez Sánchez
Acento: Imperialismo en crudo Suscriptores
El secretario de Guerra y sus cruzadas

Honestidad brutal

Daniel Gatti
opinion
Acento: Imperialismo en crudo
La libertad del mundo antiguo y la dialéctica del amo y el escalvo

Venezuela delenda est

Constanza Moreira
Edición 2094
Congo, Estados Unidos, España

Punto y seguido

Daniel Gatti
Acento: Imperialismo en crudo
La «doctrina Donroe» y la revaloración del imperialismo

El viejo imperio navegando en nuevas realidades

Aldo Marchesi