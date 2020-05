La vida sorprendente de Ricardo Wayne

The Life

and Times of Little Richard, la biografía sobre Penniman escrita por Charles White, publicada

en 1984, cuenta con un prologuista de lujo. Estaba cantado, digamos, quién

escribiría las palabras introductorias. Era Paul McCartney y, a pesar de que su

esfuerzo de escritura es mínimo –tan mínimo que podríamos copiar aquí el

prólogo entero, de escasas 86 palabras–, empieza con una exclamación justa.

“¡Al fin un libro sobre Little Richard!”.1 Y es verdad. Era 1984 y

habían pasado casi treinta años desde que Richard sacudiera los cimientos de la

cultura juvenil con “Tutti Frutti”, pero, por la razón que sea, nada se había

escrito sobre él hasta entonces.

Pasarían

otros 25 años antes de que apareciera un nuevo libro sobre Richards: Little

Richard, the Birth of Rock’n’roll, de David Ki...