La vivienda y la disputa por el malestar

En Europa y Estados Unidos, la vivienda ha dejado de ser un problema particular para convertirse en una de las principales fuentes de malestar social. A medida que el acceso a un hogar se vuelve más difícil para sectores cada vez más amplios de la población, distintos actores políticos compiten por canalizar ese descontento.

La disputa por la vivienda es también una disputa por la interpretación de los problemas de nuestro tiempo.

Si bien siempre ha sido una cuestión política, lo que ha cambiado es la escala del problema y la centralidad que ha adquirido en el debate público.

En gran parte de los países desarrollados, el precio de la vivienda ha crecido mucho más rápido que los salarios, dificultando tanto el acceso a la propiedad como el alquiler para sectores cada vez más amplios de la población. Jóvenes que retrasan su emancipación, trabajadores que no pueden vivir cerca de donde trabajan o familias que destinan una parte creciente de sus ingresos a mantener un techo son fenómenos cada vez más habituales. Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), el peso de los costes de vivienda sobre los presupuestos familiares continúa aumentando, especialmente entre inquilinos y hogares de menores ingresos. Sin embargo, la importancia de la vivienda va mucho más allá de su precio. La vivienda condiciona dónde vivimos, dónde trabajamos, cuándo formamos una familia y nuestra capacidad para acumular patrimonio.

Por eso, cuando el acceso a una vivienda adecuada se vuelve más difícil, no solo se deterioran las condiciones materiales de vida: también se erosiona la percepción de que el esfuerzo permite progresar. La crisis de la vivienda se ha convertido así en algo más que un problema económico. A medida que afecta a sectores cada vez más amplios de la sociedad, se transforma también en una cuestión política: una que moldea percepciones sobre la justicia social, las oportunidades económicas y la capacidad de los gobiernos para responder a problemas cotidianos.

¿QUIÉN CAPITALIZA EL DESCONTENTO?

La creciente presión sobre el acceso a la vivienda está generando nuevas formas de movilización social en distintos países desarrollados.

En España, por ejemplo, organizaciones por el derecho a la vivienda y sindicatos de inquilinos han logrado situar la cuestión habitacional en el centro del debate público mediante manifestaciones masivas y campañas de presión política. Casos similares pueden observarse en otras ciudades europeas, donde el aumento de alquileres y precios de compra ha impulsado protestas, iniciativas legislativas y nuevas formas de organización colectiva.

Sin embargo, el malestar habitacional no tiene una traducción política automática. Como ocurre con cualquier crisis social, distintos actores compiten por definir cuáles son sus causas y quiénes son los responsables. En torno a la vivienda se está librando una disputa por el sentido común. La pregunta no es únicamente cómo resolver la crisis, sino cómo explicarla. Dependiendo de dónde se sitúe el origen del problema, las soluciones propuestas y los actores señalados como responsables serán distintos.

Una primera interpretación entiende la crisis habitacional como el resultado de transformaciones estructurales en el funcionamiento de los mercados de vivienda: décadas de construcción insuficiente, financierización del sector inmobiliario, concentración de la propiedad, expansión del alquiler turístico y una creciente utilización de la vivienda como activo de inversión más que como lugar para vivir. Desde esta perspectiva, la solución pasa por intervenir sobre el funcionamiento del mercado y ampliar el acceso a vivienda asequible.

Pero existe otra interpretación. En varios países europeos, y especialmente entre fuerzas de derecha radical, la vivienda aparece vinculada a la inmigración, a la presión sobre los servicios públicos o a la competencia por recursos escasos. En Reino Unido, por ejemplo, Reform UK ha planteado restringir determinados programas de vivienda social a quienes hayan nacido en el país. La lógica es sencilla: transformar una crisis de acceso a un bien básico en un conflicto entre grupos sociales que compiten entre sí.

La importancia política de la vivienda reside precisamente en esa ambigüedad. El malestar existe. Lo que está en disputa es cómo se explica y hacia dónde se dirige.

LA VIVIENDA COMO EJE DEL CONFLICTO SOCIAL

No todas las reivindicaciones tienen la capacidad de construir mayorías sociales amplias. La vivienda sí. A diferencia de otros problemas económicos, es simultáneamente una necesidad básica, un servicio esencial, una inversión financiera y, para muchos hogares, su principal forma de ahorro. A diferencia de otros problemas económicos, la vivienda atraviesa simultáneamente múltiples dimensiones de la vida cotidiana. Determina dónde vivimos, cuánto tiempo dedicamos a desplazarnos, con quién compartimos espacio, cuándo podemos independizarnos y qué oportunidades laborales o educativas quedan a nuestro alcance.

Esto le otorga una capacidad singular para articular demandas que en apariencia son muy distintas entre sí. La dificultad para pagar un alquiler, la expulsión de residentes de determinados barrios, la imposibilidad de comprar una primera vivienda o el deterioro de los servicios urbanos suelen vivirse como problemas separados. Sin embargo, cada vez más personas los perciben como manifestaciones de una misma dinámica: la creciente dificultad para acceder y permanecer en la ciudad.

Por eso, detrás de los debates sobre vivienda aparece una discusión más amplia sobre quién tiene derecho a ocupar determinados espacios urbanos y en qué condiciones. No se trata únicamente de construir más viviendas o de reducir los precios. También está en juego qué modelo de ciudad se quiere construir, quién se beneficia de la valorización del suelo urbano y quién soporta sus costos.

La vivienda se ha consolidado como un punto de encuentro para conflictos económicos, territoriales y sociales que durante mucho tiempo se expresaban de forma más fragmentada. Su fuerza política proviene precisamente de esa capacidad para conectar experiencias individuales muy distintas bajo un mismo diagnóstico colectivo.

La importancia política de la vivienda no reside únicamente en el encarecimiento de alquileres e hipotecas. Reside, sobre todo, en que se ha convertido en una expresión concreta de una inquietud más amplia: la percepción de que el progreso económico ya no se traduce necesariamente en mejores condiciones de vida para las nuevas generaciones.

En este contexto, la disputa central no es solamente cómo resolver la crisis habitacional, sino también cómo interpretarla. Las explicaciones que logren conectar con ese malestar acumulado tendrán una enorme capacidad de movilización política. Por eso la vivienda ha recuperado un lugar central como campo de disputa política en nuestro tiempo: no solo porque determina cómo vivimos, sino porque también condiciona cómo entendemos las causas de nuestras dificultades y a quién responsabilizamos por ellas.



(Rodrigo Martínez-Mazza. Doctor en Economía. Profesor asistente en Economía y Finanzas Inmobiliarias en University College London)