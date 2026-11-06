Bajada de copete

Después de meses de especulaciones sobre los diferentes guiones que el presidente Trump podría emplear para un embrollo electoral, los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos culminaron esta semana con victorias impresionantes para la oposición y un revolcón para el gobierno. No hubo patrullas de agentes federales armados en las cercanías de los puestos de votación, no hubo (hasta ahora) proliferación de querellas judiciales y cuestionamientos de los escrutinios. No hubo desfiles intimidatorios de las milicias armadas de derecha ni disturbios atribuibles a los «anarquistas» de siempre. Aunque los republicanos han dedicado mucho esfuerzo durante los últimos dos años a la modificación de los distritos electorales a fin de reducir el peso del voto de negros, latinos y otras minorías, l...
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