 Bajada de copete - Semanario Brecha
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La aplastante derrota de Donald Trump en Estados Unidos

Bajada de copete

Jorge A. Bañales desde Washington 
6 noviembre, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Repudiado por una fuerte mayoría de los electores estadounidenses, Donald Trump les echa la culpa a otros, como es habitual. Los demócratas, ganadores en grande, se pelean entre sí ya antes de recibir su premio. En Irán piensan haber contribuido a la debacle republicana. En Israel, Benjamin Netanyahu acusa el golpe. La pregunta: ¿se viene algo nuevo?

Cartel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Teherán, Irán, el miércoles 4. EFE, Jaime León.

Después de meses de especulaciones sobre los diferentes guiones que el presidente Trump podría emplear para un embrollo electoral, los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos culminaron esta semana con victorias impresionantes para la oposición y un revolcón para el gobierno. No hubo patrullas de agentes federales armados en las cercanías de los puestos de votación, no hubo (hasta ahora) proliferación de querellas judiciales y cuestionamientos de los escrutinios. No hubo desfiles intimidatorios de las milicias armadas de derecha ni disturbios atribuibles a los «anarquistas» de siempre. Aunque los republicanos han dedicado mucho esfuerzo durante los últimos dos años a la modificación de los distritos electorales a fin de reducir el peso del voto de negros, latinos y otras minorías, l...

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Publicado en: Edición 2137 Mundo
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