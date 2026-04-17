Los límites del conservadurismo «protrabajador» - Semanario Brecha
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Fin de la era Orbán en Hungría

Los límites del conservadurismo «protrabajador»

Daniel Gatti
17 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

La victoria de una oposición de línea muy difusa en las legislativas húngaras del domingo pasado puso fin a una era de dominio total de Viktor Orbán, un político allegado a Donald Trump y a los partidos de ultraderecha que en Europa hacía de patito feo por su cercanía con Rusia.

Peter Magyar, líder de Respeto y Libertad (Tisza), tras ganar las elecciones, en Budapest, Hungría, el 13 de abril. EFE, EPA, Tibor Illyes

Los resultados fueron aplastantes: tras 16 años en el poder, el primer ministro Orbán y su Unión Cívica Húngara (Fidesz en húngaro) fueron derrotados por Péter Magyar, el relativamente joven líder de Respeto y Libertad (Tisza), por más de un millón de votos. Tisza le arrancó al Fidesz la mayoría absoluta en el parlamento, donde, además de esos dos partidos, solo figurará otra formación de ultraderecha, el Movimiento Nuestra Patria. Los partidos que se autodefinían como progresistas o de izquierda prefirieron borrarse para facilitar la victoria de Magyar, que debió, por tanto, su triunfo a un «voto prestado» que trascendió de lejos a su propia formación política. * * * Desde el centro conservador a la socialdemocracia, el suspiro de alivio por la derrota de Orbán fue unánime. «Un ...

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Publicado en: Edición 2108 Mundo
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