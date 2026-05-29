¿Un nuevo «gobierno del cambio» o el retorno a la derecha?

Colombianas y colombianos deberán decidir este domingo si darle un segundo tiempo al «gobierno del cambio», liderado ahora por Gustavo Petro, que pasaría a manos de Iván Cepeda, o retornar a las históricas políticas de la derecha que han marcado el rumbo del país. Aunque hay 12 candidatos, la disputa está realmente entre tres: Cepeda, del oficialista Pacto Histórico; Paloma Valencia, del Centro Democrático, heredera del uribismo, y Abelardo de la Espriella, la cara descubierta de la extrema derecha, de Defensores de la Patria. Al primero le toca lidiar con las luces y sombras de la actual administración y, lejos de evitar hablar de los errores cometidos, ha hecho hincapié en uno de ellos: la corrupción, ese mal enquistado en el sistema que el gobierno de Petro no pudo esquivar. Por ello, C...
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