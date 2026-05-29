¿Un nuevo «gobierno del cambio» o el retorno a la derecha? - Semanario Brecha
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Elección presidencial en Colombia

¿Un nuevo «gobierno del cambio» o el retorno a la derecha?

Sofía Kortysz Vaz desde Bogotá 
29 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Este domingo los colombianos decidirán si continuar el camino de la izquierda trazado por el actual mandatario Gustavo Petro, sumarse al giro hacia la extrema derecha regional o volver a las recetas del uribismo.

El candidato a la presidencia de Colombia por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, en el acto de cierre de campaña en Bogotá, el 20 de mayo. Xinhua, Andres Moreno.

Colombianas y colombianos deberán decidir este domingo si darle un segundo tiempo al «gobierno del cambio», liderado ahora por Gustavo Petro, que pasaría a manos de Iván Cepeda, o retornar a las históricas políticas de la derecha que han marcado el rumbo del país. Aunque hay 12 candidatos, la disputa está realmente entre tres: Cepeda, del oficialista Pacto Histórico; Paloma Valencia, del Centro Democrático, heredera del uribismo, y Abelardo de la Espriella, la cara descubierta de la extrema derecha, de Defensores de la Patria. Al primero le toca lidiar con las luces y sombras de la actual administración y, lejos de evitar hablar de los errores cometidos, ha hecho hincapié en uno de ellos: la corrupción, ese mal enquistado en el sistema que el gobierno de Petro no pudo esquivar. Por ello, C...

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Publicado en: Edición 2114 Mundo
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