Margen de error

Jesús nació cinco años antes de Cristo, y eso si es que realmente nació. La guerra de los 100 años duró 116 años, y el pasado 7 de noviembre los rusos celebraron la revolución de octubre.

La reina de Egipto, Cleopatra, no era egipcia sino griega-macedonia. Napoleón Bonaparte no era francés, era corso. Y Juana de Arco, heroína nacional de Francia, tampoco era francesa porque nació en el ducado de Lorena, que por aquel entonces era independiente.

Eduardo Galeano escribió sobre otras contradicciones históricas recordando que Hitler, autoproclamado el alemán más grande de todos los tiempos, era austríaco, y que José Stalin no era ruso sino georgiano.

La figura legendaria de la revolución cubana, el Che Guevara, era argentino. El rey Juan Carlos de España nació en Roma. Y hasta Luis Miguel, ...