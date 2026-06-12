México, campeón mundial de desaparecidos - Semanario Brecha
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Las caras ocultas del mundial

México, campeón mundial de desaparecidos

Raúl Zibechi desde Ciudad de México 
12 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Todo gran evento deportivo se convierte en vitrina para el prestigio de gobiernos y grandes empresas multinacionales. Como ya sucedió en Brasil 2014, el de 2026 está siendo aprovechado por las víctimas de la guerra contra el narcotráfico y los sectores populares castigados por políticas neoliberales para exponer sus demandas amenazando deslucir el brillo de los juegos.

Las madres buscadoras están entre las principales protagonistas de las movilizaciones en el centro de Ciudad de México con motivo del Mundial de fútbol. Raúl Zibechi.

«Empiezo esta lucha porque secuestran y desparecen a mi hijo Diego Maximiliano en 2015. Es mi único hijo. Hubo negociaciones y hasta un pago, pero nunca lo liberaron, por lo que el secuestro se convierte en desaparición. Después de varios años, me doy cuenta, en una marcha, de que a muchísimas madres les pasa lo mismo, y ahí decido unirme con otras compañeras, y formamos el colectivo», dice a Brecha Verónica Rosas bajo el abrasador sol del mediodía en la Glorieta de las y los Desaparecidos. El recorrido de Verónica, que era vendedora ambulante, es similar al de todas las madres que en el mundo buscan a sus hijos desaparecidos y tiene un punto de inflexión cuando asegura que «ahora los desaparecidos son todos hijos nuestros». La conformación del colectivo Uniendo Esperanzas, en el Estado de...

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Publicado en: Acento: La copa rota
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