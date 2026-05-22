Itamar, no me rompas el protocolo - Semanario Brecha
Edición 2113 Suscriptores
La violencia contra la flotilla y los intentos de Israel por desmarcarse de sí mismo

Itamar, no me rompas el protocolo

Francisco Claramunt
22 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

Captura del video subido a redes sociales del ministro del interior de Israel, Itamar Ben Gvir exhibiendo el maltrato que realiza a los integrantes de la flotilla prisioneros en Israel. @itmarbengvir.fan

Hay un ala buena del Estado israelí, que ocupa, tortura y lleva adelante un genocidio en silencio. Hay un ala mala, que ocupa, tortura y lleva adelante un genocidio a los gritos. Así lo intenta presentar por estos días cierta propaganda de guerra. Días aciagos para la cancillería de Israel. Primero, The New York Times, medio de históricos lazos con el establishment sionista estadounidense, publicó un reportaje con testimonios de primera mano de víctimas de violaciones y otras formas de tortura sexual que los palestinos sufren en cárceles de Israel. El artículo que Nicholas Kristof escribió desde Cisjordania se suma a lo que hace meses denuncian comisiones de la ONU, Amnistía Internacional y organizaciones de derechos humanos locales, como B’Tselem y Adalah: «En Israel hay un patrón de viol...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2113 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2113
Con Pilar Calveiro

La crítica de las armas

Mario Santucho
Edición 2112 Suscriptores
El Archivo DXX y los ocho casos que se suman a la lista oficial de uruguayos detenidos desaparecidos

Tantas veces me borraron

Betania Núñez Camilo Salvetti
Edición 2112
Con Gabriela Schroeder, Marcos Michelini, Benjamín Liberoff y Juan Pablo Gutiérrez

Cincuenta años después

Mariana Contreras
Edición 2109
Jueza condena al Ministerio del Interior y descree de sus argumentos para impedir el acceso a documento

Como te digo una cosa, te digo la otra

Samuel Blixen
Edición 2108 Suscriptores
El Chile de Kast

Camino a la impunidad

Cristian González Farfán