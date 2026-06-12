La lucha con muerte se paga

Cristian Herrera es el nombre del último periodista asesinado en Colombia. Lo mataron el sábado pasado, en Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Dos semanas antes, ocurrió el homicidio del líder indígena Hernán Perdomo, en Cauca, un día después del de la lideresa comunitaria Enilda Ruda. En 2026 ya son 67 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. La cifra asciende a casi 2 mil casos si se cuentan desde 2016, cuando fue firmado el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Tras esa firma, nuevos actores empezaron a operar. Se suele referir a ellos como disidencias de las FARC, aunque el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo Gon...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate