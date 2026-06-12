La lucha con muerte se paga - Semanario Brecha
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La violencia contra líderes sociales en Colombia

La lucha con muerte se paga

Sofía Kortysz Vaz
12 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Los asesinatos de líderes sociales no han disminuido en Colombia con la firma del Acuerdo de Paz de 2016. De triunfar, el 21 de junio, en las elecciones presidenciales el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella es de prever que las matanzas se intensificarán.

Homenaje al periodista colombiano Cristian Herrera asesinado este sábado, en Cúcuta, Colombia el 6 de junio. EFE, Mario Caicedo.

Cristian Herrera es el nombre del último periodista asesinado en Colombia. Lo mataron el sábado pasado, en Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Dos semanas antes, ocurrió el homicidio del líder indígena Hernán Perdomo, en Cauca, un día después del de la lideresa comunitaria Enilda Ruda. En 2026 ya son 67 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. La cifra asciende a casi 2 mil casos si se cuentan desde 2016, cuando fue firmado el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Tras esa firma, nuevos actores empezaron a operar. Se suele referir a ellos como disidencias de las FARC, aunque el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo Gon...

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Publicado en: Edición 2116 Mundo
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