Mirando hacia arriba

Durante un poco más de dos horas el general Guido

Manini Ríos debió responder ayer el interrogatorio del fiscal Rodrigo Morosoli

en la causa que investiga la presunta omisión de jerarcas del Ejército y el

Poder Ejecutivo de denunciar penalmente la confesión de José Nino Gavazzo ante

el tribunal de honor, acerca de su participación en la desaparición de Roberto

Gomensoro Josman.

Al

retirarse de la Fiscalía, el ex comandante realizó una breve exposición para la

prensa, pero no aceptó preguntas. Dijo que su declaración estaba en línea con

lo que venía diciendo desde el principio: él y los integrantes del tribunal de

honor hicieron lo que tenían que hacer. Vinculó esta investigación con su

participación en la campaña electoral, como candidato presidencial de Cabildo

Abierto: “Se me cita cu...