Nadie se salva solo - Semanario Brecha
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El pacifismo busca removilizarse

Nadie se salva solo

Daniel Gatti
20 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Al movimiento pacifista le cuesta volver a encontrar un rumbo en momentos en que Estados Unidos desata guerras y multiplica intervenciones.

Protesta en Madrid convocada por la plataforma PararLaGuerra. Más de 200 asociaciones respaldaron la medida bajo el lema «Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza». EFE, Fernando Villar.

«Si hoy en el movimiento sindical italiano hubiera una consulta acerca del rearme en marcha en Europa, el rechazo seguramente sería mayoritario, pero por muy poco: 55 a 45 por ciento, o algo así. Hace no tantos años una enorme mayoría se habría pronunciado en contra del espantoso belicismo de nuestros gobiernos. Ha cambiado tanto el panorama.» Lo dijo en Montevideo hace unos pocos días el secretario de Relaciones Internacionales de la Federación de Trabajadores de la Agroindustria de Italia, Andrea Coinu. Su compañera de sindicato Tina Balí lo completó: «Cuesta mucho hoy movilizar contra la guerra en Europa».1 Hay un bombardeo –nunca mejor dicho– constante «en los medios y de los medios en favor del rearme. Es como una aplanadora. El movimiento sindical de clase y la izquierda han sufrido ...

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Publicado en: Edición 2104 Mundo
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