No ha lugar

En su perfil de Facebook, una militante de Alianza Nacional (que figura con el nombre de Luana Alfonzo) hizo una publicación en la que afirmaba haber sido víctima de «acoso, agresiones verbales y físicas» por parte de Camy. «Más allá del daño que causó, mintió, me embaucó, me insultó, me maltrató», escribió la mujer, acusándolo además de mujeriego, de ofrecer «ayudas» y de «abusar» de «su cargo político como edil y presidente de la junta», cargo que desempeñó entre julio de 2018 y junio de 2019.

En un texto de escritura algo confusa, la denunciante decía que no iba a parar «hasta denunciar en Montevideo este abuso de confianza», esperando que se lo castigue porque le «faltó el respeto al partido y a su gente».

Tras la publicación en redes sociales, la mujer presentó una denuncia for...