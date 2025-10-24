«No hace falta el golpe directo sobre una criatura para lastimar su infancia» - Semanario Brecha
Con Sonia Vaccaro, creadora del concepto de violencia vicaria

«No hace falta el golpe directo sobre una criatura para lastimar su infancia»

Cecilia Osorio
24 octubre, 2025
Los asesinatos de niñas y niños a manos de sus padres pusieron en el centro del debate la violencia vicaria. Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y forense argentina radicada en España, acuñó el concepto en 2012 y conversó con Brecha sobre la urgencia de su reconocimiento legal y los peligros que las narrativas antigénero representan para la protección de las víctimas y el avance de las políticas públicas.

Gentileza de la entrevistada. Daniel Duch.

Su nombre es referencia en los estudios sobre violencia basada en género. En 2021, Sonia Vaccaro llevó a cabo en España la primera investigación sobre violencia vicaria, analizando 400 casos de asesinatos o desapariciones de infancias a manos de hombres violentos. Su trabajo en estos años permitió que el concepto se incorporara al corpus jurídico español y, actualmente, se estudie su tipificación en el Código Penal. «Siempre hablo de acuñar el concepto, no el término, porque las palabras existían, por supuesto», señala desde Madrid, en diálogo con Brecha.
La evolución de la normativa española contrasta con la situación en Uruguay, donde en los últimos años –impulsada por los discursos de victimización masculina, la difusión de supuestas denuncias falsas y las narrativas antigénero– el Parl...

