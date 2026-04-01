«No hagas fotos ni grabes nada» - Semanario Brecha
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Breve crónica desde un feudo de Hezbolá, blanco de las bombas de Israel

«No hagas fotos ni grabes nada»

Alfons Cabrera
1 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

Retratos de Yasser Arafat y otros líderes palestinos en la entrada al campo de refugiados de Mar Elias, en Beirut, cerca de Dahiye. Alfons Cabrera.

«Si quieres ir a Dahyeh, yo te llevo», dice Khalil. Dahyeh son los suburbios del sur de Beirut. Es una zona de mayoría chií, feudo de Hezbolá, y blanco de casi todos los ataques israelíes en la capital libanesa. «No he ido a Dahyeh desde que empezó la guerra y quiero ver cómo está ahora», dice, y arranca la moto. Es chií y su novia cristiana, y vive cerca de Dahyeh. Su hermana sí que vive allí, aunque ahora ha buscado refugio en otra parte de la ciudad. «¿No te da miedo, Khalil?» «Claro que no. Mira… los de Hezbolá son buena gente». Pero la pregunta era si tenía miedo a que Israel justo atacase ahora Dahyeh. Contesta que a eso sí. Al llegar a Dahyeh hay un control de las Fuerzas Armadas del Líbano que apenas echan un vistazo. Los comercios están abiertos, hay gente paseando y el tráfico es...

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Publicado en: Edición 2106 Mundo
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