No tan romántica

“En Uruguay sigue habiendo una mirada hacia el campo y la escuela rural en términos idílicos. Hay una palabra que ejemplifica eso: ‘escuelita’. La imagen bucólica de la escuelita rural en una loma de prados verdes, donde los niños corren con sus caballos, las moñas al viento y las mariposas revoloteando, es políticamente peligrosa. Porque históricamente quienes han tenido que tomar decisiones sobre la escuela rural creen que está exenta de problemas. A veces me llaman de los canales de televisión o de alguna productora y me dicen: ‘queremos hacer un informe sobre la escuela rural, queremos ir a una escuela en donde haya un solo alumno o en donde los niños vayan a caballo’. Yo digo que existen escuelas de un solo alumno y también aquellas a las que los niños van a caballo, pero esa no es l...