Otra vez no

No se crearían cargos para maestros de apoyo ni habría maestros para asumir en los centros que se inaugurarán en los próximos dos años. No podrían transformarse algunas tecnicaturas en licenciaturas ni fortalecerse los programas de becas de la Udelar. Sería más complicado establecer equipos multidisciplinarios en cada liceo, y quedarían obras sin terminarse. Estas son algunas de las tantas aspiraciones de los distintos gremios de la educación que, aseguran, quedarían en el camino si no se llegara al 6 por ciento para la Anep y la Udelar, más el 1 por ciento para investigación e innovación.

El pedido de esta cifra no es antojadizo ni novedoso. Ese es el porcentaje que la Unesco aconseja invertir en educación. También hacia donde el programa del Frente Amplio anunciaba que “se podía exigi...