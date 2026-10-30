 Que se vienen los rojillos - Semanario Brecha
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Trump pone la carne en la barbacoa

Que se vienen los rojillos

Jorge A. Bañales desde Washington 
30 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Afectado por una inflamación de la autoestima, Donald Trump ha bregado fuerte por casi dos meses para hacer de las elecciones parlamentarias del 3 de noviembre un plebiscito sobre su gestión presidencial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington D. C., el 28 de octubre. EFE, EPA,Shawn Thew.

Muy seguro de su carisma y desdeñando lo que todas las encuestas indican, el presidente espera que el todavía llamado Partido Republicano mantenga su magra mayoría en el Congreso. En decenas de presentaciones las multitudes entusiastas pero menguantes del movimiento MAGA (Make America Great Again) siguen aplaudiendo los discursos ambulativos de Donald Trump, una táctica de campaña electoral que requiere una retórica cada vez más explosiva, escandalosa, provocativa y dislocada. En al menos un par de mítines el presidente dijo que Irán bien podría atacar Los Ángeles o San Diego, ciudades de una California que en el imaginario del que se nutre MAGA representan la corrupción, la degeneración de la farándula y el «comunismo» que amenazan a Estados Unidos. Su oratoria flamígera ya poco sorprende...

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Publicado en: Edición 2136 Mundo
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