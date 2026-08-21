El gran chantaje

Tal como sucedió con la mentada participación del embajador uruguayo en un encuentro sobre el resurgimiento del «terrorismo político de extrema izquierda», la noticia inicial sobre negociaciones entre Estados Unidos y Uruguay para lograr un acuerdo que permita deportar aquí a ciudadanos de terceros países fue dada a conocer por la prensa internacional. Si aquella vez una nota de El País de España alertó sobre la presencia uruguaya en el encuentro convocado por Marco Rubio, a fines de julio fue un artículo de The New York Times el que notició sobre las negociaciones, que tienen como contexto la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, que se ha propuesto la meta de expulsar del país a 11 millones de migrantes a fuerza de provocar terror y saltarse las leyes. En ambos...
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