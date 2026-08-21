 El gran chantaje - Semanario Brecha
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Las negociaciones, y su contexto, para que Uruguay reciba deportados desde Estados Unidos

El gran chantaje

Mariana Contreras
21 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Transferencias millonarias de fondos para invertir en salud o controles fronterizos, facilidades o trabas en las visas de ciudadanos, favores a gobernantes y, claro, suba de aranceles son algunos de los premios y castigos con los que Estados Unidos negocia contratos de deportación para vaciar sus cárceles y poder volver a llenarlas de inmigrantes. Mientras el gobierno uruguayo mantiene el hermetismo sobre sus negociaciones, varios de los deportados uruguayos denuncian abusos policiales, pérdida de bienes e incluso abuso sexual luego de ser apresados. En el Estado no hay una estructura preparada para contenerlos.

Protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, en Mineápolis, Minesota. AFP, Roberto Schmidt.

Tal como sucedió con la mentada participación del embajador uruguayo en un encuentro sobre el resurgimiento del «terrorismo político de extrema izquierda», la noticia inicial sobre negociaciones entre Estados Unidos y Uruguay para lograr un acuerdo que permita deportar aquí a ciudadanos de terceros países fue dada a conocer por la prensa internacional. Si aquella vez una nota de El País de España alertó sobre la presencia uruguaya en el encuentro convocado por Marco Rubio, a fines de julio fue un artículo de The New York Times el que notició sobre las negociaciones, que tienen como contexto la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, que se ha propuesto la meta de expulsar del país a 11 millones de migrantes a fuerza de provocar terror y saltarse las leyes. En ambos...

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Publicado en: Edición 2126 Uruguay
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