Quisieron enterrarnos

Cuando se

piensa en la influencia histórica que han tenido las

derechas y en qué tanto se ha dedicado, en Uruguay, a estudiarlas, nos

encontramos con una gran falta de proporcionalidad. “Ellos han quedado muy

invisibilizados y muy disculpados. Las derechas son más pragmáticas, tienen

menos definición ideológica, son menos bulliciosas, muchas veces se manifiestan

en reacción…pero tienen un peso en nuestra historia que no hemos entendido

bien. Hemos construido historia desde los marcos de memoria de la izquierda”,

señala Broquetas. Pero ese no era el único problema. La historización que

tomaba como punto de partida el 68 no lograba explicar cómo se llegó a tal

relación social con la violencia –primero aceptada y luego vista como

necesidad–, ni a los consensos pasivos frente al golpe del 73....