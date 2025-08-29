Raíces sangrientas – Semanario Brecha
Teatro. Todos eran mis hijos en El Galpón

Raíces sangrientas

Ana Laura Barrios
29 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 2 min

Difusión, Alejandro Persichetti

El retorno a la escena montevideana de Arthur Miller vino de la mano de un intercambio artístico entre la Comedia Nacional y el Teatro El Galpón. Mientras el elenco oficial realizó la puesta de Las brujas de Salem,dirigida por el español Andrés Lima –no olvidemos su recordada versión de Edipo rey–, El Galpón presentó la versión de Todos eran mis hijos, dirigida por el director inglés radicado en Uruguay, Anthony Fletcher (Birdland, Molly, Harper). En esta versión, que puede verse en la sala Atahualpa, participa como actor invitado por la Comedia Nacional Pablo Varrailhón, que interpreta a Joe Keller, el padre de familia absuelto por haber vendido piezas de guerra defectuosas y ser responsable de la muerte de 21 pilotos. Fletcher compone un montaje que pone de relieve sobre todo los diálogo...

Publicado en: Críticas Cultura Edición 2075
Palabras clave:

