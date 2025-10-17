Si ladra, no muerde

En el patio de los vecinos, Jorge y Mirta Saldaña (Néstor Guzzini y María Elena Pérez) están sentados solos, no hay señales de los dueños de casa a la vista. Aunque sus laburos los hace ajenos al privilegio, por un breve momento, dejan de lado sus limitaciones materiales y se ponen a fantasear. Cuando especulan alrededor del valor que puede tener el parrillero de los Perna, se maravillan con sus posibilidades adquisitivas: eso puede valer 30 mil dólares, acaso solo 15 mil. Una suma, en cualquier caso, con la que solo pueden soñar. Si los Saldaña están ahí, en ese patio, es porque los Perna partieron a Punta del Este a gozar de unas semanas de descanso durante un bochornoso febrero, y los Saldaña prometieron que, en su ausencia, cuidarían a Ficha, el perro de la familia.

A pesar de poseer l...