Tanques contra SUV - Semanario Brecha
Edición 2097 Suscriptores
Cómo se prepara Cuba para un ataque de Estados Unidos

Tanques contra SUV

Amaury Valdivia desde La Habana 
30 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

A pesar de las crisis que se prolongan y se agravan, hay todavía en Cuba un sustrato –incomprensible para los gobiernos estadounidenses– que disuade a Donald Trump de ordenar una intervención armada en la isla y preferir apostar a acentuar el ahogo para forzar que la revolución «caiga por su propio peso». Pero tal vez ni así.

Ciudadanos muestran fotografías de los militares cubanos fallecidos en el ataque estadounidense contra Venezuela mientras participan en una marcha frente a la Embajada de Estados Unidos, en La Habana, capital de Cuba, el 16 de enero de 2026. Xinhua, Joaquin Hernández.

No hay tecnología que pueda contra la sencilla perfección del AK. El fusil más icónico del mundo es apenas un puñado de piezas dentro de un cajón de mecanismos, un cañón y un cargador. Sobran cinco minutos para dominar su uso y aprender a desarmarlo y a hacerle reparaciones menores. En las manos correctas puede convertirse casi en el arma de infantería perfecta, virtualmente indestructible y efectiva incluso en las peores condiciones. Tampoco hay cómo interferir un lanzacohetes RPG-7, que, en esencia, no es más que un tubo de acero con disparador y un cohete de carga explosiva. De su efectividad tomaron nota, por las malas, los chicos de la Delta Force cuando, en setiembre de 1993, perdieron dos helicópteros por sendos cohetazos lanzados desde una azotea de Mogadiscio. Más recientemente, e...

