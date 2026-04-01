El cuello de botella de la solidaridad - Semanario Brecha
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Los entresijos de la «ayuda humanitaria» a Cuba

El cuello de botella de la solidaridad

Iramis Rosique Cárdenas desde La Habana 
1 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Una parte de la «comunidad internacional» ha demostrado estar dispuesta a vaciar sus despensas de excedentes agrícolas para aliviar la urgencia de la isla, pero –hasta hoy– nadie se ha atrevido a cruzar la línea roja del bloqueo energético impuesto por Donald Trump contra la isla.

Entrada del buque petrolero ruso Anatoli Kolodkin este martes, en la bahía de Matanzas, Cuba. EFE, STR.

En este crudo marzo de 2026, Cuba nunca había recibido tanta amabilidad y, al mismo tiempo, nunca había estado tan dramáticamente asfixiada. Los puertos de La Habana y Mariel ofrecen una postal que resume la esquizofrenia de la geopolítica contemporánea: grúas descargando miles de toneladas de alimentos y medicinas bajo la tenue luz del atardecer, mientras las ciudades que aguardan esos suministros se hunden en las penumbras de apagones que superan las 20 horas diarias. Un viejo refrán popular advierte que se puede jugar con el mono, pero no con la cadena. Hoy, en el teatro de operaciones del Caribe, en torno a Cuba se ha confirmado la máxima. Para entender la situación actual, es menester mirar el abismo que se abrió a principios de este año. La interrupción abrupta del crudo venezolano, ...

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Publicado en: Edición 2106 Mundo
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