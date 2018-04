Como te digo una cosa, te digo la otra

Desde 2016 a la fecha, Alianza Nacional presentó en el Parlamento 13 proyectos en materia de seguridad. Ayer, sin embargo, este sector aprobó por unanimidad impulsar un plebiscito para aprobar estas iniciativas. Lacalle Pou apoyaría esta campaña.

“Manejar el miedo o el hartazgo de la gente para una reforma constitucional y más aun, como plataforma política, no es ni jurídica, ni política, ni cívicamente aceptable.” La frase figuraba en la columna titulada “Por qué no firmo”, escrita por el senador Jorge Larrañaga en 2011 cuando la campaña por la baja de la edad de imputabilidad. Ayer, sin embargo, el sector que lidera, Alianza Nacional (AN), resolvió ir por la recolección de firmas para reformar la Constitución.

El agrupamiento presentó 11 proyectos referidos a la seguridad en 2016....