Un estrecho más estrecho - Semanario Brecha
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¿Detenerse en Ormuz?

Un estrecho más estrecho

Javier Gómez Sánchez
27 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

El cierre del estrecho de Ormuz ha sido un temor internacional frecuente desde la revolución islámica de 1979. Con el aumento de la producción petrolera en el golfo Pérsico, el tráfico por ese paso cobró una importancia cada vez mayor. Pero el valor del estrecho no es hoy el mismo que años atrás.

Buque de carga tailandés atacado el 11 de marzo mientras navegaba por el estrecho de Ormuz. Xinha, Armada Real Tailandesa.

El lugar que recibe la atención del mundo consiste en una estrecha salida que conecta con el golfo de Omán y el océano Índico. Un paso en forma de curva de 167 quilómetros, cuyo tramo más angosto apenas llega a 39 quilómetros. De un lado, la costa iraní; del otro, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Omán; al norte, la isla de Qeshm, saqueada por piratas persas y árabes, luego ocupada como enclave colonial por portugueses, holandeses e ingleses hasta que fue devuelta a Irán a inicios del siglo XX; al sur, la península de Musandam, compartida por el sultanato de Omán y EAU, en cuyo lado interior se extienden Dubái, Sarja y Ras al Jaima. Por Ormuz se mueve el comercio, entran abastecimientos y sale el petróleo del propio Irán, Irak –enorme país con minúscula salida al mar–, Kuwait, Baréin, Qatar, ...

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Publicado en: Edición 2105 Mundo
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