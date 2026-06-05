Un tigre trumpista al asalto del poder

En Colombia ya se juegan las cartas hacia el balotaje con el respaldo de la ultraderecha estadounidense y regional. Contra todo pronóstico, el primer lugar de la primera vuelta lo obtuvo el candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, con un 43,7 por ciento, contra 40,9 del candidato oficialista, Iván Cepeda, que aparecía liderando las encuestas previas. Los sondeos sí habían captado los movimientos de último momento, que mostraban un crecimiento de De la Espriella fundamentalmente a costas de Paloma Valencia. La heredera del expresidente Álvaro Uribe Vélez alcanzó un muy magro 6 por ciento, un resultado decepcionante para la delfina de un personaje que supo mover los hilos de la política colombiana en el primer cuarto del siglo XXI. En esta elección, De la Espriella se quedó con e...
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