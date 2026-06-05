Un tigre trumpista al asalto del poder - Semanario Brecha
Edición 2115 Suscriptores
La ultraderecha encabeza las elecciones en Colombia

Un tigre trumpista al asalto del poder

Sofía Kortysz Vaz desde Bogotá 
5 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

El candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, obtuvo el primer puesto en las elecciones colombianas del domingo. Los presidentes aliados en la región, desde Argentina hasta Honduras, refuerzan su apoyo de cara a la segunda vuelta y Donald Trump entra desembozadamente en juego.

El candidato presidencial colombiano del partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 1 de junio, un día después de las elecciones presidenciales. AFP, Luis Acosta.

En Colombia ya se juegan las cartas hacia el balotaje con el respaldo de la ultraderecha estadounidense y regional. Contra todo pronóstico, el primer lugar de la primera vuelta lo obtuvo el candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, con un 43,7 por ciento, contra 40,9 del candidato oficialista, Iván Cepeda, que aparecía liderando las encuestas previas. Los sondeos sí habían captado los movimientos de último momento, que mostraban un crecimiento de De la Espriella fundamentalmente a costas de Paloma Valencia. La heredera del expresidente Álvaro Uribe Vélez alcanzó un muy magro 6 por ciento, un resultado decepcionante para la delfina de un personaje que supo mover los hilos de la política colombiana en el primer cuarto del siglo XXI. En esta elección, De la Espriella se quedó con e...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2115 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2114 Suscriptores
Elección presidencial en Colombia

¿Un nuevo «gobierno del cambio» o el retorno a la derecha?

Sofía Kortysz Vaz
Edición 2106 Suscriptores
Con la senadora oficialista colombiana María José Pizarro

«Queremos que el péndulo vuelva a moverse hacia los progresismos»

Sofía Kortysz Vaz
Edición 2103 Suscriptores
Espaldarazo al gobierno en Colombia

Petro volvió a ganar

Sofía Kortysz Vaz
Acento: Imperialismo en crudo Suscriptores
Crónica entre venezolanos emigrados a Colombia

«Es como si el pueblo estuviera pintado en la pared»

Giovanny Jaramillo Rojas
Edición 2077 Suscriptores
Un paro diferente en Colombia

El poder de los informales

Raúl Zibechi