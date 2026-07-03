Sacarse la venda - Semanario Brecha
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Con Matías Álvarez, uruguayo del convoy de solidaridad con Gaza

Sacarse la venda

Daniel Gatti
3 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

«Si lo tuviera que hacer otra vez, no dudo un instante en volver a intentarlo. Por Palestina lo intentaría», dice a Brecha Matías Álvarez en Montevideo, pocos días después de haber dejado atrás una «terrible experiencia» como parte del convoy de ayuda humanitaria a Gaza.

Matías Álvarez Rodríguez. Magdalena Gutiérrez.

Junto con otros nueve integrantes de la caravana Global Sumud Land, la versión terrestre de la flotilla naval de solidaridad con Gaza, Matías pasó alrededor de un mes encerrado en un «agujero negro» en pleno desierto libio. Pretendían llevar hacia el sitiado y masacrado enclave palestino fundamentalmente medicamentos y equipos sanitarios, incluidos ambulancias y quirófanos, pero también alimentos y ropa. No lo lograron. El convoy había partido de Mauritania y debía llegar a Rafah, en Egipto, y de ahí a la Franja. Habían alcanzado un récord de participación: cerca de 300 personas de 50 nacionalidades diferentes, por lo general profesionales (de médicos a ingenieros, pasando por maestros, psicólogos, veterinarios). Por un momento pensaron, quizás muy ingenuamente (ya había habido un intento ...

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Publicado en: Edición 2119 Mundo
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