Vía libre a militares y policías

La hija de Alberto Fujimori, el dictador que gobernó Perú en los noventa, iniciará su período como presidenta el miércoles próximo con un marco legal que da carta libre a las fuerzas de seguridad para cometer crímenes contra civiles y ser exoneradas de sanciones. El lunes 20, el parlamentario fujimorista encargado de la presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó una ley que impide a la justicia ordinaria procesar a policías y militares que maten, lesionen o torturen en jurisdicciones declaradas en estado de emergencia. Esos casos solo deben ser vistos por el fuero militar-policial. Lima y un tercio de las regiones viven bajo estado de emergencia hace años, una medida destinada a que las fuerzas armadas estén fuera de los cuarteles para, supuestamente, disuadir al crimen organ...
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