Vía libre a militares y policías - Semanario Brecha
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En riesgo los procesos por violación de derechos humanos en Perú

Vía libre a militares y policías

Jacqueline Fowks desde Lima 
24 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

El partido de Keiko Fujimori promulga una ley para que solo el fuero militar-policial juzgue los delitos cometidos por militares y policías contra civiles.

Romería por el caso de La Cantuta con los deudos de las víctimas de la masacre de la universidad y de la represión policial de 2023, el 19 de julio, en Lima. Jacqueline Fowks.

La hija de Alberto Fujimori, el dictador que gobernó Perú en los noventa, iniciará su período como presidenta el miércoles próximo con un marco legal que da carta libre a las fuerzas de seguridad para cometer crímenes contra civiles y ser exoneradas de sanciones. El lunes 20, el parlamentario fujimorista encargado de la presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó una ley que impide a la justicia ordinaria procesar a policías y militares que maten, lesionen o torturen en jurisdicciones declaradas en estado de emergencia. Esos casos solo deben ser vistos por el fuero militar-policial. Lima y un tercio de las regiones viven bajo estado de emergencia hace años, una medida destinada a que las fuerzas armadas estén fuera de los cuarteles para, supuestamente, disuadir al crimen organ...

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Publicado en: Edición 2122 Mundo
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