 Sigue girando - Semanario Brecha
Edición 2127 Suscriptores
Los vínculos del viceministro de Ambiente con el millonario Eduardo Costantini

Sigue girando

Rosario Touriño
28 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 11 min

El subsecretario de Ambiente, Oscar Caputi, fue apoderado en 2021 del argentino Eduardo Costantini, el inversor del barrio privado que se pretende construir en las cercanías de los bañados de Carrasco. Caputi fue, además, el responsable del estudio de impacto ambiental de la mansión que el millonario construyó en José Ignacio y asesor de otros barrios privados de la familia. Lejos de excusarse, el jerarca ha venido opinando sobre la «oportunidad» que implica la llegada del «privado» para la «puesta en valor» del bañado, que curiosamente había desaparecido de la lista de los 37 humedales protegidos.

← Oscar Caputi, subsecretario de Ambiente. Ministerio de Ambiente

Justamente podría llegar a ser una oportunidad el desarrollo inmobiliario para exigirle al desarrollador el poner en valor el humedal [de Carrasco] –declaraba hace diez días Oscar Caputi (TV Ciudad, 18-VIII-26).1 —¿No es tarea del Estado eso? ¿No sería tarea del Estado controlar y fortalecer el humedal? –repreguntaba la periodista Pilar Teijeiro. —Sí, no, no, ni que hablar.Lo que pasa es que cuando se desarrolla una inversión de este tipo siempre puede ser una oportunidad para mejorar con aportes de capital privado la conservación y la puesta en valor de ese humedal –insistía el viceministro. * * * No se trata de una declaración sorprendente en boca de un gobernante frenteamplista ni una rara avis en la concepción del desarrollo y del urbanismo en los ciclos progresistas: el Estado podría ...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2127 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2124 Suscriptores
La capital decide sobre los bañados de carrasco

Qué tupé, San Felipe
Salvador Neves
opinion
Edición 2122
El ministro Oddone y el crecimiento de Ciudad de la Costa

La voracidad de la mancha urbana
Alicia Artigas
opinion
Columnas de opinión
Sobre el abandono de los bañados de Carrasco

Lo que los uruguayos estamos a punto de perder
Francisco Rilla
Edición 2121
Organizaciones rechazan nuevos requisitos de la Corte Electoral para las iniciativas ciudadanas

Obstáculos cortesanos
Rosario Touriño
Edición 2121
Con el sociólogo Daniel Pena

«La gente ya no se cree las promesas de la forestación»
Rosario Touriño