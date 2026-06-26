Breve viaje hacia la noche

«Yo le di mi apoyo y ganó las elecciones», afirmó, entre risas, el presidente estadounidense este lunes luego del balotaje en Colombia, cuando aún el candidato de la extrema derecha internacional no había sido oficialmente proclamado. Una afirmación absolutamente veraz que respalda la acusación de injerencia extranjera hecha desde la campaña de Cepeda en repetidas ocasiones. La victoria, extremadamente ajustada, del empresario en el preconteo hizo que Cepeda anunciara el domingo a la noche que esperaría el escrutinio, herramienta jurídicamente vinculante para proclamar al próximo presidente. Avanzada esa instancia, el miércoles reconoció a De la Espriella como mandatario electo. La diferencia de votos en el preconteo fue del 0,95 por ciento, poco más de 250 mil votos de los 26 millone...
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