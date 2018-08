Waltergate.

Se cayó la estantería. De pronto bajamos un cambio y pasamos de una digna quinta posición a dar un espectáculo de cuarta.

Hoy todos hablan del escándalo en la conducción del fútbol uruguayo.

Hasta ayer éramos ejemplo de organización y seriedad y, de un día para el otro, los alumnos del Maestro Tabárez dieron paso a los discípulos de Eugenio Figueredo.

El mundo, al igual que la mayoría de nosotros, se está enterando de que en la Auf, además de la comisión de disciplina y de la comisión de arbitrajes, funcionó la comisión del 10 por ciento.

Junto a la vuelta olímpica y la palabra “hincha”, es probable que los uruguayos hayamos sido también los inventores de esa máxima del fútbol que dice “con diez se juega mejor”.

Según el empresario y técnico en grabaciones Walter Alcántara, Wilmar Valdez cobró una comisión cuando se renovó la red lumínica del estadio Luis Franzini, haciendo un mash-up con dos clásicos de Jaime Roos como son “Las luces del estadio” y “Cometa de la farola”.

“Ponele el diez por ciento para mí”, habría dicho el ex presidente de la Auf, demostrando una vez más que al uruguayo le gusta jugar con un diez definido.

Otra frase antológica que deja nuestro fútbol. “Los de afuera son de palo”, “El camino es la recompensa”, “Matemáticamente tenemos chance”, “Peñarol, inteligencia”, y ahora: “Ponele el diez por ciento para mí”. Pasamos del “Tuya, Héctor” a “La tuya está” y del “Vamos que vamos” al “Vamo y vamo”. ¡Otra que la mordida de Suárez!

Estas cosas antes no pasaban, simplemente porque no había Whatsapp. La tecnología tiene sus desventajas.

Si no hubieran circulado esos audios, hoy nos estaríamos ocupando de algo realmente sorprendente en el fútbol local, como es que, el pasado fin de semana, tanto Nacional como Peñarol ganaron por tres goles. Si a cualquiera que no hubiera hojeado el diario del lunes le preguntaran: ¿Cuál de estas noticias es falsa?: A) Peñarol le ganó a Wanderers 3 a 0; B) Nacional goleó a Fénix 3 a 0; y C) el presidente de la Auf pidió una coima para otorgar la iluminación del Franzini a una empresa coreana, la respuesta más común sería: “¡Naaaaaa, mirá si Peñarol y Nacional van a hacer tres goles!”.

Días pasados nos enterábamos de que algunas adolescentes, integrantes de la selección femenina sub 17, fueron detenidas en China cuando, haciendo gala de la viveza criolla, se fueron de una tienda sin pagar. El propio Wilmar Valdez, aún en ejercicio de la presidencia, comunicó que se tomaron medidas ejemplarizantes ya que ese delito, ese acto de indisciplina, no podía quedar impune y que “aquello era una gran mancha para la selección uruguaya”.

Si fuera por manchas, la actual investigación no estaría en manos de la fiscal Silvia Pérez, sino que pasaría a la órbita de Ana Durán.

Queda el consuelo de que la pelota no se mancha.