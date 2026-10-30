Desde abajo y desde la izquierda

La explosión de júbilo que se vivió en la Maré, el mayor complejo de favelas de Río de Janeiro, con unos 130 mil habitantes, es algo absolutamente excepcional en las aglomeraciones más pobres de Brasil. «Es la primera vez en la historia que esto sucede en mi favela», dice Geandra, profesora de yoga y actriz que nació y vive en Maré. «Durante toda la semana hubo un clima de alta tensión como yo nunca había vivido por cuestiones políticas. Era muy parecido al de una final de copa del mundo, esos momentos en los cuales todos están conectados entre sí.» En la primera vuelta electoral, con una campaña que se desarrolló en exclusivo en los medios, en Maré hubo un empate entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Ahora, Lula llegó al 62 por ciento, un crecimiento espectacular que superó ...