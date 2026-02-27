«Cuba no es Venezuela» - Semanario Brecha
Edición 2101 Suscriptores
Resistencia, pese a todo

«Cuba no es Venezuela»

Amaury Valdivia desde La Habana 
27 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

«Cuba no es Venezuela.» Palabras más, palabras menos, esa era la frase más repetida por los cubanos de la isla luego de que se conociera que una embarcación de las Tropas Guardafronteras había entablado combate con una lancha procedente de Estados Unidos. Un síntoma de que las cosas, aquí, le serán más difíciles a Washington.

Partida de dominó durante un apagón en La Habana el 21 de febrero de 2026. AFP, Yamil Lage.

El choque ocurrió el miércoles 25 a 1 milla de uno de los cayos que jalonan la costa norte del país, al que los infiltrados se habían acercado sin autorización. Al conminárseles a que se identificaran, abrieron fuego contra los militares, narró el Ministerio del Interior en una nota emitida desde La Habana. La escaramuza se saldó con cuatro infiltrados muertos y otros seis heridos y apresados. El jefe de la patrulla cubana también sufrió lesiones.1 «Van cuatro, todavía nos deben 28», comentó una internauta en una de las primeras publicaciones que dio a conocer la noticia. Su mensaje claramente referenciaba a los 32 cubanos asesinados por Estados Unidos durante el secuestro en Caracas del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero. Dos semanas después, miles de habaneros esperaron...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2101 Especial: Imperialismo en crudo II
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2101 Suscriptores
Cuba bajo asedio

La última mohicana

Daniel Gatti
Edición 2101 Suscriptores
Más allá de los estereotipos

Cuba y nuestro lejano mundo más justo

Javier Gómez Sánchez
Edición 2101 Suscriptores
Rompiendo el bloqueo

Más que turistas

Amaury Valdivia
Edición 2101
Cuba más bloqueada: reacciones dispares del gobierno y el FA

Agua y aceite

Victor H. Abelando
opinion
Edición 2101
Cuando un imperio decae

¿Por qué Cuba?

Florencia Lagos Neumann