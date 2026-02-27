La última mohicana - Semanario Brecha
Edición 2101 Suscriptores
Cuba bajo asedio

La última mohicana

Daniel Gatti
27 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

Gaza prefiguraba una nueva era. Lo que se estaba gestando en el laboratorio palestino era una política de tierra arrasada llamada a constituir un modus operandi global. La era Trump le daría su cara más bestial a un imperio herido y en decadencia que iría por todo, por todos, y va, ahora, por Cuba y sus símbolos.

Florista en La Habana el 25 de febrero de 2026. AFP, Yamil Lage.

No era cosa de agoreros: Gaza prefiguraba una nueva era. Más allá de las particularidades que hacen único el caso de la Franja y el genocidio de su gente, lo que se estaba gestando en el laboratorio palestino era una política de tierra arrasada llamada a constituir un modus operandi global. Era, también, un termómetro para medir hasta dónde habría resistencia. Todo lo que sucedió después confirmó aquella previsión que algunos enunciaron como una «gazificación del mundo». La era Trump le daría su cara más bestial a un imperio herido y en decadencia que iría por todo y por todos: Irán y su oposición a un Oriente Medio modelado por y para Israel; Venezuela y su petróleo; Cuba y sus símbolos. Se daría, también, su doctrina (una Estrategia de Seguridad Nacional que, entre otras cosas, se reserv...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2101 Especial: Imperialismo en crudo II Especiales
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2101 Suscriptores
Resistencia, pese a todo

«Cuba no es Venezuela»

Amaury Valdivia
Edición 2101 Suscriptores
Más allá de los estereotipos

Cuba y nuestro lejano mundo más justo

Javier Gómez Sánchez
Edición 2101 Suscriptores
Rompiendo el bloqueo

Más que turistas

Amaury Valdivia
Edición 2101
Cuba más bloqueada: reacciones dispares del gobierno y el FA

Agua y aceite

Victor H. Abelando
opinion
Edición 2101
Cuando un imperio decae

¿Por qué Cuba?

Florencia Lagos Neumann