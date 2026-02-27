Más que turistas - Semanario Brecha
Edición 2101 Suscriptores
Rompiendo el bloqueo

Más que turistas

Amaury Valdivia desde La Habana 
27 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

El turismo ha sido un objetivo para sucesivas administraciones de la Casa Blanca en su campaña de asfixia contra Cuba. Pero los visitantes extranjeros no solo aportan ingresos en divisas, sino que en muchos casos regresan a sus países con una visión de la realidad cubana que contradice el relato de los grandes medios.

La Habana, 20 de febrero. AFP, Yamil Lage.

Seguramente Brad nunca imaginó que, luego de viajar 4.600 quilómetros entre Canadá y Cuba, el verdadero reto estaría en los últimos 35, que lo separaban del sitio en el que debía entregar una maleta que a último minuto había incorporado a su equipaje. Esa distancia, que en cualquier país se recorre en pocos minutos, en la isla constituye un obstáculo formidable desde finales de enero, cuando Donald Trump impuso un cerco petrolero para forzar a los cubanos a que se levanten contra su gobierno. «No había taxis en la carretera, solo vimos carruajes de caballos en nuestro viaje. La escasez de gasolina hizo que el costo del taxi se disparara hasta 150 dólares, pero cuando otras personas del hotel descubrieron lo que me proponía, insistieron en contribuir para que llegara hasta allí. Al final, p...

Publicado en: Edición 2101 Especial: Imperialismo en crudo II Especiales
