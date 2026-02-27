Cuba y nuestro lejano mundo más justo

Los cubanos viven hoy una guerra económica de dos niveles. El primero es el bloqueo comercial y energético de Estados Unidos. El segundo es la lucha de clases en el interior de la fortaleza sitiada, en la que una minoría se hace cada vez más rica, mientras que la mayoría se vuelve cada vez más pobre. Luego de seis décadas de defensa de un sistema socialista alternativo al capitalismo global, la sociedad cubana se adentra en una transición en la que el Estado va siendo sustituido cada vez más por el mercado. El modelo logrado en los ochenta, aunque arrastraba una enorme carga de imperfecciones y nunca satisfizo todas las necesidades de una sociedad moderna, demostró ser capaz de brindar alimentación, vivienda, salud, acceso y desarrollo cultural. La disolución de la Unión Soviética, la adop...
