Cuba y nuestro lejano mundo más justo - Semanario Brecha
Más allá de los estereotipos

Cuba y nuestro lejano mundo más justo

Javier Gómez Sánchez
27 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Una mirada sobre Cuba basada en estereotipos de autos de los cincuenta, imágenes de edificios derruidos, calles con montañas de basura y noticias sobre apagones es incapaz de interpretar una realidad mucho más compleja.

Cuba, 1986. Agencia Prisma, Marcelo Isarrualde.

Los cubanos viven hoy una guerra económica de dos niveles. El primero es el bloqueo comercial y energético de Estados Unidos. El segundo es la lucha de clases en el interior de la fortaleza sitiada, en la que una minoría se hace cada vez más rica, mientras que la mayoría se vuelve cada vez más pobre. Luego de seis décadas de defensa de un sistema socialista alternativo al capitalismo global, la sociedad cubana se adentra en una transición en la que el Estado va siendo sustituido cada vez más por el mercado. El modelo logrado en los ochenta, aunque arrastraba una enorme carga de imperfecciones y nunca satisfizo todas las necesidades de una sociedad moderna, demostró ser capaz de brindar alimentación, vivienda, salud, acceso y desarrollo cultural. La disolución de la Unión Soviética, la adop...

Edición 2101 Especial: Imperialismo en crudo II
