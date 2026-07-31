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El nuevo viaje de la oposición organizado por Israel y las afinidades ideológicas con Netanyahu

En la trinchera

Francisco Claramunt
31 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

La nueva participación de la oposición en un viaje de propaganda a Israel en momentos en que ese país es acusado de genocidio es argumentada en dos pilares: la insistencia con que Uruguay necesita restituir acuerdos congelados con la cada vez más aislada academia israelí y una desacomplejada identificación moral con Israel como primera línea de defensa de la civilización frente a la barbarie.

Los 13 legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado en el primer día de su visita a Israel, el 29 de julio. Red social X, Juan M. Rodríguez.

Este jueves en Gaza, un bebé de 18 meses murió en el bombardeo israelí a una casa del campo de refugiados de Al-Bureij. Un ataque israelí mató a una niña de 8 años y a un hombre en una carpa de desplazados en Jan Yunis. Una bomba israelí cayó sobre un hombre que transitaba en bicicleta entre las carpas de la Ciudad de Gaza. Al menos 18 personas fueron heridas en estos ataques en el día 293 del llamado «cese el fuego» en la Franja, según informaron a Reuters los trabajadores de la salud del enclave. Este jueves en Nir Oz, a 14 quilómetros de Al-Bureij, comenzaba «el día más duro de la agenda» de 13 dirigentes de la oposición uruguaya que viajaron por una semana a Israel, invitados por la cancillería de ese país, en palabras de una de las cronistas del viaje, la comunicadora uruguayo-israelí...

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Publicado en: Edición 2123 Uruguay
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