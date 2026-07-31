En la trinchera

Este jueves en Gaza, un bebé de 18 meses murió en el bombardeo israelí a una casa del campo de refugiados de Al-Bureij. Un ataque israelí mató a una niña de 8 años y a un hombre en una carpa de desplazados en Jan Yunis. Una bomba israelí cayó sobre un hombre que transitaba en bicicleta entre las carpas de la Ciudad de Gaza. Al menos 18 personas fueron heridas en estos ataques en el día 293 del llamado «cese el fuego» en la Franja, según informaron a Reuters los trabajadores de la salud del enclave. Este jueves en Nir Oz, a 14 quilómetros de Al-Bureij, comenzaba «el día más duro de la agenda» de 13 dirigentes de la oposición uruguaya que viajaron por una semana a Israel, invitados por la cancillería de ese país, en palabras de una de las cronistas del viaje, la comunicadora uruguayo-israelí...