Sobre las declaraciones de Mónica Ferrero y la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de Interiores en Red por Verdad, Memoria y Justicia y otros colectivos defensores de los derechos humanos, expresamos nuestra preocupación por las manifestaciones de la fiscal de Corte subrogante, doctora Mónica Ferrero, en el seno de la Comisión de Hacienda del Senado, el día 3 de setiembre pasado, en relación con la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

En esa oportunidad, la fiscal señaló que ante el desborde de casos que tienen a consideración las diferentes fiscalías, pensaba ampliar las competencias de la especializada en crímenes de lesa humanidad, debido al escaso número de causas que esta tendría a estudio.

Esta afirmación parece ignorar el marco legal (ley 19.550, de 2017) de creación de dicha fiscalía. La ley expresa que «la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad conocerá exclusivamente en todos los casos penales referidos a las violaciones de los derechos humanos ocurridos durante el período definido en la ley 18.596 de setiembre de 2009 (actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973 y entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985, durante el terrorismo de Estado), que estén en trámite o se inicien en los juzgados de todo el territorio nacional» (los destacados son nuestros).

La afirmación, además, de que esta fiscalía tiene solamente 20 causas ha sido desmentida públicamente por su fiscal titular, el doctor Ricardo Perciballe. Este ha aclarado que tienen a estudio aproximadamente 150 causas, algunas bajo el viejo Código del Proceso Penal y otras bajo el actual código, lo que implica diversidad de procedimientos, además de recalcar el alcance nacional de esa fiscalía y del trabajo que realiza con el equipo de la Institución Nacional de Derechos Humanos abocado, por ley, a la búsqueda de personas detenidas desaparecidas. A esto se agrega la complejidad de la materia específica a investigar: crímenes perpetrados hace más de 40 años y con una documentación retaceada debido al ocultamiento de archivos pertenecientes a las fuerzas represivas.

La importancia del trabajo de esta fiscalía en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por las fuerzas coercitivas estatales durante la última dictadura civil y militar, y su previa, han quedado en evidencia en cada una de las causas que ha llevado adelante. Las investigaciones realizadas en el proceso han permitido sacar a la luz crímenes incluso invisibilizados, tal es el caso de la ampliación de la formalización de uno de los imputados en la causa (en curso) de Bella Unión por haber perpetrado delitos sexuales contra niños, hombres y mujeres que ni siquiera tenían vínculos políticos.

La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad actúa para dar cumplimiento a principios básicos que hacen al respeto de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución, así como para cumplir con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado uruguayo de proceder a la investigación y el enjuiciamiento de personas responsables de haber cometidos crímenes de lesa humanidad.

El día 23 de setiembre próximo concurrirá a nuestro país la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar el cumplimiento de sus sentencias relacionadas con los casos Gelman y Maidanik (Muchachas de Abril), Tassino y González. Se encontrarán con el panorama de una fiscal de Corte subrogante que ha hecho en el ámbito legislativo esas afirmaciones, además de haberle restado personal técnico a dicha fiscalía.

Somos organizaciones de derechos humanos que hemos impulsado denuncias por crímenes de lesa humanidad y que hemos estado acompañando, y seguiremos haciéndolo, a las víctimas y los juicios: Juicio de Los Vagones en Canelones, San José (Batallón de Infantería 6), Treinta y Tres ( Batallón de Infantería 10), Tacuarembó (Regimiento de Caballería 5), Fusilados de Soca (Departamento III de Información de Defensa [SID]), pobladores de San Javier y caso Roslik (Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos), Salto (Batallón de Infantería 7), Bella Unión (Regimiento de Caballería 10). Hemos vivido de cerca el accionar responsable, altamente técnico del equipo de fiscales, respetuoso de las víctimas y comprometido con los objetivos establecidos en su ley de creación. Por esto y por todos los juicios llevados adelante que han develado los horrores del terrorismo de Estado, así como sus vínculos y accionar internacionales, y por todo lo que aún queda por investigar y penalizar, es que deploramos las expresiones de la fiscal de Corte subrogante, doctora Mónica Ferrero, y manifestamos nuestro absoluto respaldo a la existencia –en los términos establecidos por su ley de creación– y actuación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, por considerar que es una herramienta fundamental de nuestro Estado para acercarnos al horizonte deseado, por toda sociedad democrática, de verdad y justicia.

Asociación «Ágora» Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria

Colectivo Nueva Helvecia por Verdad y Justicia

Colectivo por la Memoria, Verdad y Justicia de Tacuarembó

Colectivo Pro Sitio de Memoria de Treinta y Tres

Comisión de Derechos Humanos de Río Negro

Comisión de Memoria de Paysandú

Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad-Soriano

Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca

Comisión Sitios de Memoria Lavalleja

Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Bella Unión

Intersocial de San José

Memorias de la Costa