Tejiendo memoria y caminando justicia

«Lo soñé. Lo veía en un potrero inmenso, boca arriba y sangrando por la boca. Lo sentía en mi cuerpo como si fuera real», relata Doris Tejada, madre de Óscar Alexander Morales Tejada, desaparecido el 31 de diciembre de 2007 y asesinado el 16 de enero de 2008. «Desperté a mi esposo y le dije que estaba teniendo un sueño tan tremendo que sentía que de mi vientre me salía un dolor enorme y era la vida que se le estaba yendo. Ese sueño me llevó a reunir a mi familia y decirles que iba a buscarlo.» A poco de desaparecer Óscar, Doris pudo ver por tevé cómo un grupo de madres en Ocaña, departamento de Norte de Santander, rescataban de la tierra los cuerpos de sus hijos. «Sentía que eso me estaba sucediendo a mí. Esos chicos estaban en una fosa común porque el ejército los había asesinado.» Doris ...