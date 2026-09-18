 Tejiendo memoria y caminando justicia - Semanario Brecha
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Madres de falsos positivos en Colombia

Tejiendo memoria y caminando justicia

Raúl Zibechi desde Bogotá 
18 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Miles de jóvenes de barrios populares fueron asesinados en décadas pasadas por el Ejército colombiano, presentados como si se tratara de guerrilleros muertos en combate y desaparecidos. A esa práctica se la conoció como falsos positivos. Cada tanto, el descubrimiento de fosas clandestinas reaviva el horror. Brecha se reunió con integrantes de la asociación que nuclea a las madres de esos jóvenes.

Identificación de restos humanos encontrados en una fosa común, en el laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal en Bogotá. AFP, Raúl Arboleda.

«Lo soñé. Lo veía en un potrero inmenso, boca arriba y sangrando por la boca. Lo sentía en mi cuerpo como si fuera real», relata Doris Tejada, madre de Óscar Alexander Morales Tejada, desaparecido el 31 de diciembre de 2007 y asesinado el 16 de enero de 2008. «Desperté a mi esposo y le dije que estaba teniendo un sueño tan tremendo que sentía que de mi vientre me salía un dolor enorme y era la vida que se le estaba yendo. Ese sueño me llevó a reunir a mi familia y decirles que iba a buscarlo.» A poco de desaparecer Óscar, Doris pudo ver por tevé cómo un grupo de madres en Ocaña, departamento de Norte de Santander, rescataban de la tierra los cuerpos de sus hijos. «Sentía que eso me estaba sucediendo a mí. Esos chicos estaban en una fosa común porque el ejército los había asesinado.» Doris ...

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Publicado en: Edición 2130 Mundo
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