 El péndulo - Semanario Brecha
Edición 2132 Suscriptores
Brasil vota el domingo con Trump al fondo

El péndulo

Marcelo Aguilar desde San Pablo 
2 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

En una campaña con poco debate de ideas y una elección que promete ser apretadísima, Brasil decide entre dos proyectos de país antagónicos bajo amenaza estadounidense.

Luiz Inácio Lula da Silva sostiene una estatuilla de Nossa Senhora de Aparecida durante una reunión con miembros del clero, en San Pablo, Brasil, el 17 de octubre de 2022. AFP, Nelson Almeida.

«Dos Brasiles a segunda vuelta», tituló Brecha el 7 de octubre de 2022, tras la primera vuelta de la elección entre Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Cuatro años después, con Lula buscando la reelección, Bolsonaro preso por tentativa de golpe de Estado y su hijo postulándose a la presidencia, el titular no cambia tanto. El escenario se parece: una marcada división entre dos proyectos de país radicalmente diferentes, entre ideologías opuestas y entre las últimas dos figuras que han movilizado a las masas políticas del país en las últimas décadas: Lula y Bolsonaro. El clan Bolsonaro está representado ahora por el primogénito del jefe. A simple vista, la diferencia de estatura política entre los rivales en pugna puede sonar bastante exagerada. Sin los condimentos del contexto brasil...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2132 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2132
Imperialismo y geopolítica en América Latina

De la doctrina Spykman al corolario Donroe
Carlos Fazio
Cultura Suscriptores
Con Emmanuel Carrère

Todo sobre mi madre
María José Santacreu
Edición 2132
Con el politólogo Cláudio Gonçalves Couto

La elección del miedo
Sofía Kortysz Vaz
Edución 2131 Suscriptores
Con el presidente del Partido de los Trabajadores en Bahía, Tassio Santos de Brito

«Antes de Lula el nordeste era una región olvidada»
Sofía Kortysz Vaz
Edición 2131
Estados Unidos, Brasil, Alemania, Rusia

Punto y seguido
Daniel Gatti Paola Ghione