El péndulo

«Dos Brasiles a segunda vuelta», tituló Brecha el 7 de octubre de 2022, tras la primera vuelta de la elección entre Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Cuatro años después, con Lula buscando la reelección, Bolsonaro preso por tentativa de golpe de Estado y su hijo postulándose a la presidencia, el titular no cambia tanto. El escenario se parece: una marcada división entre dos proyectos de país radicalmente diferentes, entre ideologías opuestas y entre las últimas dos figuras que han movilizado a las masas políticas del país en las últimas décadas: Lula y Bolsonaro. El clan Bolsonaro está representado ahora por el primogénito del jefe. A simple vista, la diferencia de estatura política entre los rivales en pugna puede sonar bastante exagerada. Sin los condimentos del contexto brasil...
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