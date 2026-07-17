El «plan de paz» para Gaza en piloto automático - Semanario Brecha
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Mientras el mundo mira a Irán, Israel acelera sus guerras de exterminio

El «plan de paz» para Gaza en piloto automático

María Landi
17 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

A través de amenazas y distorsiones del acuerdo de alto el fuego firmado en octubre, Israel pretende imponer lo que no pudo conseguir en el campo de batalla: la rendición del pueblo palestino. Mientras Hamás ha cumplido su parte de la primera fase acordada y da señales de acatar la segunda, Tel Aviv nunca paró de matar palestinos, sigue avanzando sobre el territorio y continúa restringiendo la entrada de agua, alimentos y medicinas.

Palestinos desplazados de sus hogares destruidos junto al cuerpo de un niño muerto en un ataque militar israelí durante la noche, en su funeral en el Hospital Nasser de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 14 de junio. AFP.

El día que Estados Unidos lanzó su agresión contra Irán junto con Israel, lo primero que hizo Tel Aviv fue clausurar totalmente la entrada al campo de exterminio de Gaza y no permitir el ingreso de ningún tipo de bienes. Pero la llamada comunidad internacional no se dio por enterada. Ya la atención mediática sobre la suerte de Gaza había caído de manera considerable desde octubre de 2025, como ocurre siempre que se firma un alto el fuego. Y, después del 28 de febrero, el genocidio desapareció de los titulares. Israel aprovechó para arreciar su campaña de aniquilación de población e infraestructura civiles y para expandir su ocupación del territorio gazatí: hoy ocupa cerca del 70 por ciento. Más de 2 millones de personas están hacinadas en poco más de 100 quilómetros cuadrados, sin viv...

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Publicado en: Edición 2121 Mundo
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